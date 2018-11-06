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В проекте бюджета РФ на 2019-2021 расходы на оборону и безопасность составляют 30%

УрБК, Москва, 06.11.2018. Расходы на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в проекте федерального бюджета в 2019 году, а также в плановом периоде до 2021 года вместе с их закрытой частью составят 30% от общей расходной части бюджета. Объем дополнительных средств на оборону и безопасность является беспрецедентным, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора департамента бюджетной политики Минфина Анатолия Попова.



«Вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% проекта государственного бюджета в расходной части по годам. Общий объем дополнительных бюджетных ассигнований на оборону и безопасность составит 1,160 трлн руб. за три года. Это беспрецедентное решение, таких ранее, по крайней мере, давно, не принималось», — сказал он во вторник на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.



Проект федерального бюджета предусматривает расходы на национальную оборону и безопасность и правоохранительную деятельность в 2019 году в размере 1,382 трлн руб., в 2020 году 2,456 трлн руб., и 2,523 трлн руб. в 2021 году. Это данные открытой части бюджета, пояснил А. Попов.

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