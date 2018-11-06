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Нижний Тагил обогнал Екатеринбург по доступности парковок и качеству дорог

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. Нижний Тагил занял 25-е место, а Екатеринбург — только 36-е в рейтинге 150 городов России по качеству дорог и доступности парковок, составленном исследовательским порталом Domofond.ru.



Респондентам было предложено оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который показывает, насколько жители страны довольны состоянием дорог и парковок.



В результате Нижний Тагил набрал 5,1 балла, Екатеринбург — 5 баллов, а Каменск-Уральский — только 4,3 балла (он занял 90-е место в рейтинге).



При этом лидерами по качеству дорог и доступности парковок стали города Грозный (Чечня), Геленджик (Краснодарский край) и Тюмень (Тюменская область), аутсайдерами — Рубцовск (Алтайский край), Новочеркасск (Ростовская область) и Ковров (Владимирская область).



В целом россияне, как и в прошлом году, оценили состояние дорог и парковок довольно низко: средний балл по стране составил 4,5. Почти половина опрошенных считают дороги и ситуацию с парковками крайне неудовлетворительными: 44,5% респондентов поставили от 1 до 3 баллов.

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