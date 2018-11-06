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Застрявший мусор
6 ноябрь 2018 (14:49)
Проблема с «мусорной реформой» в Свердловской области еще более усложнилась в результате действий одного из операторов по управлению твердыми коммунальными отходами (ТКО). ООО «Компания «РИФЕЙ» начало поспешно размещать заявки на поиск субподрядчиков и борется с существующим конкурентом посредством арбитражного суда. Понимая, насколько сложным и до этого было положение региональных властей, эксперты полагают, что запуск нового порядка сбора и утилизации мусора, назначенный на 1 января 2018 года, будет проходить со сбоями.
С 28 октября ООО «Компания «РИФЕЙ» разместило заявки на поиск субподрядчика на вывоз мусора из Нижнего Тагила. При этом тарифы по вывозу и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Свердловской области еще не утверждены. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области и региональные операторы не смогли согласовать их на встрече 26 октября 2018 года. Об этом УрБК рассказал член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.
По его словам, переговоры не состоялись, поскольку до настоящего времени проходят общественные обсуждения территориальных схем размещения ТКО.
«Именно терсхема является основой для расчета прогнозного значения тарифа. На данный момент с различных территорий представлены расчеты, которые колеблются от 394 руб. до 1 тыс. 109 руб. за кубометр», — сказал В. Вегнер.
Он отметил, что ориентировочно терсхема должна быть утверждена 10-15 ноября 2018 года. Только после этой даты возможно будет согласование новых тарифов. Однако если потребуется внести в нее дополнительные изменения, документ снова придется выносить на общественные обсуждения и переносить сроки согласования тарифов.
Несмотря на то, что тарифная база до сих пор не готова, тюменский оператор, специализирующийся на сборе и утилизации мусора в Северной зоне Свердловской области, ООО «Компания «Рифей» уже подбирает подрядчиков.
В своих расчетах оператор «Рифей» опирается на проект терсхемы, которая в срочном порядке была исправлена в сентябре-октябре 2018 года из-за изменений в федеральном законодательстве. Учитывая, что она может быть недостаточно проработанной, неизвестно, за чей счет будет компенсироваться разница между прогнозными значениями тарифов и реальной оплатой.
«В расчетах за основу взят проект территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, размещенный на официальном сайте Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области», — рассказали УрБК в пресс-службе ООО «Компания «Рифей».
Отметим, что компания «Рифей» выиграла конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в двух больших регионах — на территории Курганской области и Свердловского административно-производственного объединения.
Возникает сомнение, достаточно ли у оператора ресурсов, чтобы реализовать поставленные задачи. На прямой вопрос УрБК о количестве техники и ресурсов для обслуживания Северной зоны в компании «Рифей» уклонились от ответа. Региональный оператор только пояснил, что имеет право нанимать подрядчиков.
«В соответствии с пунктом 4 правил обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением правительства от 12.11.2016 № 1156) региональный оператор может осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов как своими силами, так и/или с привлечением других операторов по обращению с ТКО (путем заключения соответствующих договоров)», — рассказали в пресс-службе «Рифея».
Таким образом, имеется неутвержденная территориальная схема, которая должна стать основой тарифообразования, и есть региональный оператор без собственной техники и пока еще без «рабочих рук», чьими он будет вывозить и утилизировать мусор.
Рассчитываться с субподрядчиками «Рифей» планирует из своей выручки, которая будет формироваться за счет сборов с населения, по тарифам, которые еще не утверждены.
Стоит отметить, что вывоз ТКО — это только одна составляющая тарифа. Дополнительно тариф включает в себя договоренности с полигонами и собственно работу оператора по сбору мусора.
Несмотря на эту довольно зыбкую основу для планирования, «Рифей» делает все, чтобы закрепиться в качестве единственного «мусорщика» в регионе. В частности, он подал иск к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза», своему конкуренту.
Истец требует признать недействительным конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО с зоной деятельности в Восточном административно-производственном объединении. В качестве обеспечительной меры ООО «Компания «Рифей» попросило суд сделать невозможным для победителя конкурса, ЕМУП «Спецавтобаза», заключение договоров с потребителями, чтобы в случае удовлетворения иска последние не понесли ущерб. Также тюменская компания добивалась установления запрета на расчеты по таким договорам.
Суд удовлетворил требования компании «Рифей» частично, запретив «Спецавтобазе» заключать новые договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. В ответ ЕМУП сразу же подало ходатайство об отмене обеспечительных мер и продолжает работу по существующим договорам.
Принимая во внимание, что стоимость вывоза мусора оценивается почти в 1 млрд руб., становится понятно, чем обусловлена такая ожесточенная конкурентная борьба. Общая сумма размещенных «Рифеем» 25 лотов составляет сейчас 913 млн 585 тыс. руб.
Но учитывая, как мало времени остается до окончательной даты запуска новой системы работы с мусором, любая задержка при заключении договоров уменьшает шансы оператора выполнить взятые на себя обязательства.
Напомним, что кроме договоренностей с подрядчиками по вывозу и утилизации мусора региональный оператор должен успеть заключить договоры с клиентами, в частности, живущими в частном секторе. Как уже писал УрБК, сделать это до утверждения тарифов — невозможно.
Таким образом, реализация «мусорной» реформы в очередной раз поставлена под удар. Операторы ведут тяжбы, региональные власти не могут определиться с тарифами, конечные подрядчики, чьими руками и техникой будет собираться и вывозиться мусор, — не найдены. На все это накладываются сезонные факторы: погода, окончание финансового года — которые также не способствуют положительному исходу дела.
С 28 октября ООО «Компания «РИФЕЙ» разместило заявки на поиск субподрядчика на вывоз мусора из Нижнего Тагила. При этом тарифы по вывозу и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) в Свердловской области еще не утверждены. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области и региональные операторы не смогли согласовать их на встрече 26 октября 2018 года. Об этом УрБК рассказал член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.
По его словам, переговоры не состоялись, поскольку до настоящего времени проходят общественные обсуждения территориальных схем размещения ТКО.
«Именно терсхема является основой для расчета прогнозного значения тарифа. На данный момент с различных территорий представлены расчеты, которые колеблются от 394 руб. до 1 тыс. 109 руб. за кубометр», — сказал В. Вегнер.
Он отметил, что ориентировочно терсхема должна быть утверждена 10-15 ноября 2018 года. Только после этой даты возможно будет согласование новых тарифов. Однако если потребуется внести в нее дополнительные изменения, документ снова придется выносить на общественные обсуждения и переносить сроки согласования тарифов.
Несмотря на то, что тарифная база до сих пор не готова, тюменский оператор, специализирующийся на сборе и утилизации мусора в Северной зоне Свердловской области, ООО «Компания «Рифей» уже подбирает подрядчиков.
В своих расчетах оператор «Рифей» опирается на проект терсхемы, которая в срочном порядке была исправлена в сентябре-октябре 2018 года из-за изменений в федеральном законодательстве. Учитывая, что она может быть недостаточно проработанной, неизвестно, за чей счет будет компенсироваться разница между прогнозными значениями тарифов и реальной оплатой.
«В расчетах за основу взят проект территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, размещенный на официальном сайте Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области», — рассказали УрБК в пресс-службе ООО «Компания «Рифей».
Отметим, что компания «Рифей» выиграла конкурсные процедуры по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в двух больших регионах — на территории Курганской области и Свердловского административно-производственного объединения.
Возникает сомнение, достаточно ли у оператора ресурсов, чтобы реализовать поставленные задачи. На прямой вопрос УрБК о количестве техники и ресурсов для обслуживания Северной зоны в компании «Рифей» уклонились от ответа. Региональный оператор только пояснил, что имеет право нанимать подрядчиков.
«В соответствии с пунктом 4 правил обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. постановлением правительства от 12.11.2016 № 1156) региональный оператор может осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов как своими силами, так и/или с привлечением других операторов по обращению с ТКО (путем заключения соответствующих договоров)», — рассказали в пресс-службе «Рифея».
Таким образом, имеется неутвержденная территориальная схема, которая должна стать основой тарифообразования, и есть региональный оператор без собственной техники и пока еще без «рабочих рук», чьими он будет вывозить и утилизировать мусор.
Рассчитываться с субподрядчиками «Рифей» планирует из своей выручки, которая будет формироваться за счет сборов с населения, по тарифам, которые еще не утверждены.
Стоит отметить, что вывоз ТКО — это только одна составляющая тарифа. Дополнительно тариф включает в себя договоренности с полигонами и собственно работу оператора по сбору мусора.
Несмотря на эту довольно зыбкую основу для планирования, «Рифей» делает все, чтобы закрепиться в качестве единственного «мусорщика» в регионе. В частности, он подал иск к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и ЕМУП «Спецавтобаза», своему конкуренту.
Истец требует признать недействительным конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО с зоной деятельности в Восточном административно-производственном объединении. В качестве обеспечительной меры ООО «Компания «Рифей» попросило суд сделать невозможным для победителя конкурса, ЕМУП «Спецавтобаза», заключение договоров с потребителями, чтобы в случае удовлетворения иска последние не понесли ущерб. Также тюменская компания добивалась установления запрета на расчеты по таким договорам.
Суд удовлетворил требования компании «Рифей» частично, запретив «Спецавтобазе» заключать новые договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. В ответ ЕМУП сразу же подало ходатайство об отмене обеспечительных мер и продолжает работу по существующим договорам.
Принимая во внимание, что стоимость вывоза мусора оценивается почти в 1 млрд руб., становится понятно, чем обусловлена такая ожесточенная конкурентная борьба. Общая сумма размещенных «Рифеем» 25 лотов составляет сейчас 913 млн 585 тыс. руб.
Но учитывая, как мало времени остается до окончательной даты запуска новой системы работы с мусором, любая задержка при заключении договоров уменьшает шансы оператора выполнить взятые на себя обязательства.
Напомним, что кроме договоренностей с подрядчиками по вывозу и утилизации мусора региональный оператор должен успеть заключить договоры с клиентами, в частности, живущими в частном секторе. Как уже писал УрБК, сделать это до утверждения тарифов — невозможно.
Таким образом, реализация «мусорной» реформы в очередной раз поставлена под удар. Операторы ведут тяжбы, региональные власти не могут определиться с тарифами, конечные подрядчики, чьими руками и техникой будет собираться и вывозиться мусор, — не найдены. На все это накладываются сезонные факторы: погода, окончание финансового года — которые также не способствуют положительному исходу дела.
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