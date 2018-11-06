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Суд взыскал с Cеровского театра драмы почти 100 тыс. рублей в пользу незаконно уволенного сотрудника

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. Серовский районный суд взыскал с МБУ «Серовский театр драмы имени А. П. Чехова» почти 100 тыс. руб. в пользу незаконно уволенного сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Гражданин в сентябре 2000 года был принят в театр на должность машиниста сцены, а в июле 2007 года переведен на должность заведующего художественно-постановочной частью. В августе 2017 года мужчина был уволен из театра за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. В феврале и марте прошлого года ему были объявлены замечание и выговор, а поводом к увольнению стало непредставление исполнительных смет и актов оприходования материалов.



«В августе 2017 года в театре была проведена ревизия, в ходе которой главный бухгалтер театра выявила ряд нарушений. Претензии возникли к документации на приобретение материалов на изготовление декораций. Ответственность за нарушения была возложена на заведующего художественно-постановочной частью. В объяснительной записке, затребованной дирекций театра, мужчина пояснил, что акты приема материальных ценностей и перевода их в готовые изделия должны составлять получатели материальных ценностей. Сам он таковым не является и не может с точностью определить количество израсходованного материала. Несмотря на это работодателем был сделан вывод о нарушении должностной инструкции», — пояснили в пресс-службе.



Мужчина подал иск в Серовский районный суд, в котором просил признать приказ об увольнении от августа 2017 года незаконным, изменить формулировку основания увольнения. Также он просил суд изменить дату увольнения с проставленной в приказе на дату, предшествующую трудоустройству к другому работодателю, обязав ответчика внести соответствующие записи в трудовую книжку. Кроме того, истец просил взыскать с ответчика зарплату за период вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.



Решением Серовского районного суда исковые требования были удовлетворены. Приказ признан незаконным, формулировка основания увольнения изменена, как и дата увольнения. На работодателя возложена обязанность внести соответствующие записи в трудовую книжку истца. Также с МБУ «Серовский театр драмы имени А. П. Чехова» взыскан средний заработок за период вынужденного прогула в размере 91 тыс. 731 руб., компенсация морального вреда в размере 4 тыс. руб.



С таким решением суда ответчик не согласился и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако в ходе рассмотрения дела факт совершения истцом дисциплинарного проступка, послужившего основанием для увольнения, не нашел своего подтверждения. В итоге суд оставил решение в силе.

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