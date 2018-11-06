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На Челябинском металлургическом комбинате обнаружены 272 нарушения промышленной безопасности
6 ноябрь 2018 (14:07)
УрБК, Челябинск, 06.11.2018. Со 2 по 29 октября 2018 года на Челябинском металлургическом комбинате обнаружены 272 нарушения промышленной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Уральского управления Ростехнадзора.
В частности, на предприятии не разработаны новые декларации промышленной безопасности, представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты и не проведена экспертиза промышленной безопасности по истечении срока эксплуатации технического устройства «Стан «1250-3».
Кроме того, у пассажирского лифта, установленного в здании управления комбината, неисправно взвешивающее устройство.
По итогам проверки составлен акт и выданы предписания. По результатам выявленных в ходе проверки нарушений оформлены административные протоколы на юридическое лицо ПАО «ЧМК» по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ и статьи 9.11 КоАП РФ, а также привлечено к административной ответственности 24 должностных лица.
В частности, на предприятии не разработаны новые декларации промышленной безопасности, представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты и не проведена экспертиза промышленной безопасности по истечении срока эксплуатации технического устройства «Стан «1250-3».
Кроме того, у пассажирского лифта, установленного в здании управления комбината, неисправно взвешивающее устройство.
По итогам проверки составлен акт и выданы предписания. По результатам выявленных в ходе проверки нарушений оформлены административные протоколы на юридическое лицо ПАО «ЧМК» по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ и статьи 9.11 КоАП РФ, а также привлечено к административной ответственности 24 должностных лица.
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