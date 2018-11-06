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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил ускорить строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС

УрБК, Челябинск, 06.11.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил строительные площадки объектов, возводящихся для проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, глава региона проконтролировал текущий статус строительно-монтажных работ и поставил задачу активизироваться, чтоб сократить отставание от графика.



«Каждый из объектов находится в зоне моего личного контроля. На сегодня работа на всех объектах, которые мы посетили, ведется с небольшим отставанием от графика на 1-2 недели. Как сами видите, строительство не прекращается даже в праздники и выходные дни, поэтому, уверен, мы сократим отставание и войдем в график. На уровне региона полностью сформирована система управления процессом подготовки, работают все механизмы межведомственного согласования. Аналогичных подходов требует эта работа на федеральном уровне, и я искренне рад, что общую координацию принял на себя заместитель председателя правительства РФ Виталий Леонтьевич Мутко, с его колоссальным опытом проведения крупных международных мероприятий», — отметил Борис Дубровский.



Борис Дубровский начал осмотр со строительной площадки конгресс-холла «Таганай-2020». На сегодняшний день возведено 100% монолитного каркаса здания, ведутся работы по устройству внутренних перегородок, колонн цокольного этажа, устройство подпорной стены, смонтированы металлоконструкции. Коммуникационные сети вынесены за пределы стройки, осуществлен подвод электроэнергии к зданию, заказана трансформаторная подстанция. Планируемый срок сдачи объекта — IV квартал 2019 года.



Следующим объектом осмотра стала будущая гостиница по адресу ул. Курчатова, 28, которая создается на территории объекта незавершённого строительства. В здании на момент саммитов будут располагаться 126 номеров категории «четыре звезды». После международных мероприятий гостиница будет перепрофилирована в многофункциональный центр. Подготовка к саммитам 2020 года позволит избавиться от еще одного недостроя в центре Челябинска. Активная работа ведется на объекте по ул. Васенко, 94, который 13 лет простоял в центре южноуральской столицы. В будущем здесь появится шестиэтажный гостинично-спортивный комплекс с подземной парковкой, спортзалами, офисами и SPA-зоной. Согласно международной классификации гостиница будет иметь «3 звезды» и состоять из 72 номеров.



Борис Дубровский также посетил отель «Челябинск-Сити», который расположен в одноименном офисном центре на главной пешеходной улице Челябинска. Под номерной фонд переделываются три этажа здания, для удобства постояльцев будет реконструирована входная группа. Запуск гостиницы планируется в конце 2018 года, в ней будет расположено 32 люксовых номера, и по международной классификации она будет иметь «5 звезд».



В рамках объезда Борис Дубровский посетил строительную площадку общественно-делового центра. Это главный объект саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, который кардинально изменит облик центральной части столицы Южного Урала и будет новой визитной карточкой города. На сегодняшний день идут работы по подготовке строительной площадки, прошли пробные заливки бетона, возводится набережная. Общественно-деловой центр будет состоять из 37 этажей, площадь составит 110 тыс. кв. м. Ожидается, что к моменту проведения саммитов здание введут в эксплуатацию, благоустроят близлежащую территорию. В прямой доступности от общественно-делового центра находится еще один объект, возводимый к саммитам, — гостиница по ул. Свободы, 4. Это еще один недострой в центре города, который планируется доделать к международным форумам, по проекту в здании будут апартаменты категорий «люкс» и «стандарт», всего 85 номеров.



Также Борис Дубровский совершил обход площадки, прилегающей к будущему Общественно-деловому центру. Глава региона проконтролировал ход исполнения поручений по реконструкции набережной, благоустройству территории принадлежащей компании «Юничел», и осмотрел общежитие цирка, которое планируют снести в рамках подготовки к саммитам. Также Борису Дубровскому доложили о текущем статусе работ по строительству развязки от улицы Братьев Кашириных до улицы Российская.

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