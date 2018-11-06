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Вкладчикам «Уралтрансбанка» начали выплачивать страховое возмещение

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. 6 ноября 2018 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО «Уралтрансбанк» (г. Екатеринбург), сообщает департамент общественных связей ГК «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).



Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам осуществляются через ПАО «Сбербанк», действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.



«В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ПАО «Уралтрансбанк» ликвидационных процедур. При этом ПАО «Сбербанк» на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам ПАО «Уралтрансбанк» в течение не менее 1 года», — указано на сайте АСВ.



Согласно реестру обязательств ПАО «Уралтрансбанк», за выплатой страхового возмещения на сумму около 7,25 млрд руб. могут обратиться порядка 32,7 тыс. вкладчиков, в том числе около 2,2 тыс. вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 240,8 млн руб.



В Свердловской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 6,9 млрд руб. могут обратиться порядка 29,6 тыс. вкладчиков.



Напомним, что Банк России отозвал лицензию у «Уралтрансбанка» 25 октября 2018 года. Банк 18 месяцев подряд входил в список нарушителей нормативов ЦБ РФ.



Основным бенефициаром «Уралтрансбанка» является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.

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