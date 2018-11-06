Новости дня
Назначен руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области
6 ноябрь 2018 (12:21)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. Валерий Чайников назначен вице-губернатором — руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Указ об этом подписал 6 ноября 2018 года губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона.
Валерий Чайников с 2012 года и до назначения вице-губернатором региона занимал должность председателя избирательной комиссии Свердловской области.
Валерий Чайников с 2012 года и до назначения вице-губернатором региона занимал должность председателя избирательной комиссии Свердловской области.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Заместителем председателя правительства Свердловской области назначен Яков Силин
- Новым вице-губернатором Свердловской области назначен Яков Силин
- Валерий Чайников возглавил свердловский избирком
- Валерий Чайников утвержден на должность председателя свердловского избиркома
- Новым членом избирательной комиссии Свердловской области назначен Валерий Чайников