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Назначен руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области

6 ноябрь 2018 (12:21)

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. Валерий Чайников назначен вице-губернатором — руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Указ об этом подписал 6 ноября 2018 года губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информполитики региона.

Валерий Чайников с 2012 года и до назначения вице-губернатором региона занимал должность председателя избирательной комиссии Свердловской области.

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