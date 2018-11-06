Новости дня
За 9 месяцев 2018 года россияне потратили на покупку иномарок более 1,5 трлн рублей
6 ноябрь 2018 (11:57)
УрБК, Москва, 06.11.2018. По итогам 9 месяцев 2018 года в России было реализовано почти 945 тыс. новых легковых иномарок. На их покупку было потрачено 1 трлн 543,6 млрд руб., сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Лидирует в этом рейтинге KIA — продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 205,5 млрд руб. На втором месте находится японская Toyota (189,3 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров корейский Hyundai с показателем 146,9 млрд руб.
Жители России потратили 118,7 и 101,2 млрд руб. соответственно на покупку новых машин немецких марок Mercedes-Benz и Volkswagen. На иностранные автомобили остальных брендов было затрачено менее 100 млрд руб.
На долю иномарок в России приходится 78% продаж новых легковых автомобилей, но за счет более высокой средней цены им принадлежит 90% всей емкости российского рынка.
Лидирует в этом рейтинге KIA — продукция корейской марки за отчетный период обошлась россиянам в 205,5 млрд руб. На втором месте находится японская Toyota (189,3 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров корейский Hyundai с показателем 146,9 млрд руб.
Жители России потратили 118,7 и 101,2 млрд руб. соответственно на покупку новых машин немецких марок Mercedes-Benz и Volkswagen. На иностранные автомобили остальных брендов было затрачено менее 100 млрд руб.
На долю иномарок в России приходится 78% продаж новых легковых автомобилей, но за счет более высокой средней цены им принадлежит 90% всей емкости российского рынка.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Жители Свердловской области потратили в 2018 году на покупку новых автомобилей 24,8 млрд рублей
- За восемь месяцев россияне потратили на иномарки более 1 трлн рублей
- Траты россиян на покупку новых легковых автомобилей за 10 месяцев снизились на 0,6%
- За 9 месяцев россияне потратили на покупку новых автомобилей 1,29 трлн рублей
- Автостат: За год россияне стали меньше тратить на покупку новых автомобилей