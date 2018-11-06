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Инфляция на Урале в сентябре составила 2,7%

УрБК, Москва, 06.11.2018. В сентябре 2018 года инфляция на потребительском рынке Урала составила 2,7%, ускорившись, как и в целом по России, на 0,3 процентного пункта.



Как сообщает пресс-служба Уральского Главного управления Банка России, базовая инфляция выросла до 2%, вернувшись к уровню ноября предыдущего года. В целом динамика инфляции и основные факторы ее ускорения совпадали с общероссийскими.



Продовольственная инфляция в сентябре выросла до 1,6% с 1,2% в августе, инфляция услуг — до 3,4% с 2,9%. По группе непродовольственных товаров инфляция не изменилась относительно августа, что в основном было обусловлено ограниченным ростом спроса.



Наибольший вклад в ускорение инфляции на продовольственном рынке внесли продукты из мяса (куры, свинина, колбасы), что по информации производителей было вызвано ростом цен на корма, витаминные и лекарственные добавки для животных и птиц. В основном по тем же причинам подорожали яйца, цены на которые в предыдущий год в основном снижались. Кроме того, в сентябре возобновился рост цен на сахар. В то же время плодоовощная продукция, рыба, макароны и крупа в сентябре подешевели, и это замедлило рост инфляции.



На 10-15% подорожали услуги высшего и среднего профессионального образования во всех регионах, кроме Челябинской и Курганской области, в которых более заметный рост был в предыдущем году. Ослабление рубля в августе повлияло на стоимость услуг зарубежного туризма — в годовом сопоставлении она выросла на 7,4%. Инфляция на Урале ускорилась еще и за счет того, что в сентябре текущего года сезонное снижение цен на услуги пассажирского железнодорожного транспорта было меньшим, чем годом ранее.



Самая высокая инфляция в группе непродовольственных товаров сохранилась на табачные изделия и строительные материалы — эти товары в сентябре продолжали расти в цене. Цены на моторное топливо в основном оставались неизменными, а вот цены на средства связи и теле- и радиотовары снизились соответственно на 0,1% и 0,4%.



Для большинства регионов Урала уровень инфляции был ниже общероссийского значения (3,4%). В Свердловской области инфляция составила 2,8%, в Челябинской — 2,8%, в Тюменской — 2,1%, в Республике Башкортостан — 3,1%, в Пермском крае — 2,5%, в Оренбургской области — 3,1%. В Курганской области уровень инфляции незначительно превысил общероссийский — 3,6%.

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