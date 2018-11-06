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В Екатеринбурге строительная компания «Виктория» оштрафована на 500 тыс. рублей за дачу взятки

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. В Екатеринбурге ООО «ГК «Виктория» оштрафована на 500 тыс. руб. за коррупционное преступление. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В июне 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал застройщика банкротом. После этого с февраля по май 2017 года директор «ГК Виктория» передала арбитражному управляющему Юрию Ушакову, а также Василию Жлудову и Нурлану Мирзоеву, которые имели полномочия исполнительного органа основного кредитора, 450 тыс. руб. за общее покровительство при ведении процедуры банкротства.



При передаче части денежных средств член ассоциации арбитражных управляющих был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



В сентябре 2018 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Юрия Ушакова виновным по части 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», а Нурлана Мирзоева и Василия Жлудова — виновными по части 5 статьи 33, части 8 статьи 204 УК РФ «Пособничество в коммерческом подкупе».



Суд приговорил Юрия Ушакова к 9 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с арбитражным управлением по делам о банкротстве. Нурлану Мирзоеву было назначено 8 лет лишения свободы, а Василию Жлудову — 7,5 лет.



Правоохранительными органами отказано в возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «ГК «Виктория», поскольку она способствовала раскрытию преступления.



Однако прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга возбудила в отношении ООО ГК «Виктория» дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денежных средств за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением».



Мировой судья судебного участка № 4 Чкаловского района Екатеринбурга по постановлению прокуратуры оштрафовал ООО «ГК «Виктория» на 500 тыс. руб.



Постановление суда вступило в законную силу.

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