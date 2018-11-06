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Шахтеры ЕВРАЗа установили новый всероссийский рекорд по проходке

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. В октябре горняки участка № 1 УК «Межегейуголь» (Тыва) под руководством начальника Андрея Балека и бригадира Алексея Перчука подготовили 1 731 метр горных выработок, установив новый всероссийский рекорд. Об этом сообщает пресс-служба холдинга ЕВРАЗ.



После смены рекордсменам в торжественной обстановке вручили переходящий кубок и благодарственные письма. Символический камень угля горняки передали директору УК «Межегейуголь» Александру Лукиных.



«Рекорд «Межегейугля» — результат системной работы слаженного коллектива под руководством сильного директора. Горняки показали высокую организацию труда. Их результат — отличный ориентир для всех проходческих коллективов ЕВРАЗа», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Уголь» Сергей Степанов.



Высокого результата горняки смогли добиться при помощи надежной техники, грамотной организации труда и удачному эксперименту. В забое изменили технологическую схему: один проходческий комбайн работал в комплексе с двумя самоходными вагонами и двумя анкероустановщиками. Вспомогательные участки обеспечили бесперебойную доставку материалов в забой — все шахтовые бригады сработали как одна команда. Каждые сутки горняки проходили от 60 до 70 метров выработки.



«В декабре 2017 года шахтеры «Межегейугля» установили свой первый рекорд по проходке. Бригада Дмитрия Терехова подготовила 1 тыс. 337 метров горных выработок, тогда это был лучший результат в стране. Позже горняки шахты «Листвяжная» улучшили рекордные показатели. Однако коллектив тывинской шахты ЕВРАЗа доказал, что может больше, и по итогам октября снова вышел в лидеры отрасли», — рассказали в пресс-службе.



Отметим, на шахте «Межегейуголь» добывают коксующийся уголь ценной марки Ж. Весной этого года шахта первой в России внедрила передовой метод камерно-столбовой отработки угольного пласта с обрушением. Для этого ЕВРАЗ приобрел комплект мобильных самоходных секций Fletcher стоимостью 3,5 млн долл. США.

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