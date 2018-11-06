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Синоптики продлили действие штормового предупреждения в Свердловской области
6 ноябрь 2018 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2018. По информации синоптиков, 6 ноября 2018 года на Среднем Урале сохранится сильное налипание мокрого снега на провода (до 35 мм и более). Также прогнозируются гололедные явления, на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций с соответствующими рекомендациями направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры для принятия мер по обеспечению готовности всех сил и средств к реагированию», — говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможно нарушение энергоснабжения, увеличение количества ДТП. Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.
Пешеходам необходимо передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе автодорог. Рекомендуется надевать обувь на плоской нескользящей подошве, держать руки свободными для удержания равновесия.
Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.
«Прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций с соответствующими рекомендациями направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры для принятия мер по обеспечению готовности всех сил и средств к реагированию», — говорится в сообщении.
В связи с прогнозируемыми погодными явлениями возможно нарушение энергоснабжения, увеличение количества ДТП. Автовладельцам, отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.
Пешеходам необходимо передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе автодорог. Рекомендуется надевать обувь на плоской нескользящей подошве, держать руки свободными для удержания равновесия.
Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей быть предельно осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период.
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