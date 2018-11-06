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Совет директоров ОК «Русал» решил перерегистрировать компанию в России
6 ноябрь 2018 (09:04)
УрБК, Москва, 06.11.2018. Совет директоров ОК «Русал» принял решение снять компанию с регистрации в Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании, которое размещено на на Гонконгской фондовой бирже.
Ранее сообщалось, что попавшая под санкции США ОК «Русал» начала подготовку к смене юрисдикции в качестве резидента в одном из специальных административных районов РФ.
«После тщательного обдумывания совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров», — говорится в документе.
United Company Rusal Plc (UC Rusal) ранее была зарегистрирована на острове Джерси (один из крупнейших в мире офшоров).
В начале июня источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщил, что ОК «Русал» может стать резидентом одного из двух специальных административных районов, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и ОК «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
В четверг совет директоров еще одной компании под санкциями — En+ Group — одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент, из Республики Кипр в российскую юрисдикцию, компанию также планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районов РФ.
Ранее сообщалось, что попавшая под санкции США ОК «Русал» начала подготовку к смене юрисдикции в качестве резидента в одном из специальных административных районов РФ.
«После тщательного обдумывания совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров», — говорится в документе.
United Company Rusal Plc (UC Rusal) ранее была зарегистрирована на острове Джерси (один из крупнейших в мире офшоров).
В начале июня источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщил, что ОК «Русал» может стать резидентом одного из двух специальных административных районов, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый «черный список» (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, «Группу ГАЗ», «Базовый элемент» и ОК «Русал». Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
В четверг совет директоров еще одной компании под санкциями — En+ Group — одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент, из Республики Кипр в российскую юрисдикцию, компанию также планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районов РФ.
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