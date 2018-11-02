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«Уральские авиалинии» увеличивают количество рейсов в Шереметьево
2 ноябрь 2018 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов по маршруту Екатеринбург — Москва (Аэропорт «Шереметьево») — Екатеринбург. На всех рейсах данного направления действуют специальные цены: в одну сторону — от 2 тыс. 990 руб., «туда-обратно» — от 5 тыс. 615 руб. Билеты уже в продаже.
Рейс U6-21 Екатеринбург — Москва (Шереметьево) будет выполняться по средам и четвергам. Время отправления — 17.00, время прибытия — 17.40. Рейс U6-1 Екатеринбург — Москва (Шереметьево) выполняется ежедневно. Время отправления — 07.30, время прибытия — 07.50.
Рейс U6-22 Москва (Шереметьево) — Екатеринбург будет выполняться по средам и четвергам. Время отправления — 19.00, время прибытия — 23.45. Рейс U6-32 Москва (Шереметьево) — Екатеринбург будет выполняться по средам и четвергам. Время отправления — 08.50, время прибытия — 13.15. Рейс U6-2 Москва (Шереметьево) — Екатеринбург выполняется ежедневно. Время отправления — 22.40, время прибытия — 03.05.
Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы «Крылья».
Рейс U6-21 Екатеринбург — Москва (Шереметьево) будет выполняться по средам и четвергам. Время отправления — 17.00, время прибытия — 17.40. Рейс U6-1 Екатеринбург — Москва (Шереметьево) выполняется ежедневно. Время отправления — 07.30, время прибытия — 07.50.
Рейс U6-22 Москва (Шереметьево) — Екатеринбург будет выполняться по средам и четвергам. Время отправления — 19.00, время прибытия — 23.45. Рейс U6-32 Москва (Шереметьево) — Екатеринбург будет выполняться по средам и четвергам. Время отправления — 08.50, время прибытия — 13.15. Рейс U6-2 Москва (Шереметьево) — Екатеринбург выполняется ежедневно. Время отправления — 22.40, время прибытия — 03.05.
Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы «Крылья».
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