Новости дня

«Уральские авиалинии» увеличивают количество рейсов в Шереметьево

2 ноябрь 2018 (17:02)

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов по маршруту Екатеринбург — Москва (Аэропорт «Шереметьево») — Екатеринбург. На всех рейсах данного направления действуют специальные цены: в одну сторону — от 2 тыс. 990 руб., «туда-обратно» — от 5 тыс. 615 руб. Билеты уже в продаже.

Рейс U6-21 Екатеринбург — Москва (Шереметьево) будет выполняться по средам и четвергам. Время отправления — 17.00, время прибытия — 17.40. Рейс U6-1 Екатеринбург — Москва (Шереметьево) выполняется ежедневно. Время отправления — 07.30, время прибытия — 07.50.

Рейс U6-22 Москва (Шереметьево) — Екатеринбург будет выполняться по средам и четвергам. Время отправления — 19.00, время прибытия — 23.45. Рейс U6-32 Москва (Шереметьево) — Екатеринбург будет выполняться по средам и четвергам. Время отправления — 08.50, время прибытия — 13.15. Рейс U6-2 Москва (Шереметьево) — Екатеринбург выполняется ежедневно. Время отправления — 22.40, время прибытия — 03.05.

Билеты можно приобрести в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262. К оплате доступны бонусы «Крылья».

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: