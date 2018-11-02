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Более 5 млрд рублей направят власти Челябинской области на благоустройство городов и сел в регионе

УрБК, Челябинск, 02.11.2018. С 2014 года в Челябинской области действуют масштабные федеральные и региональные проекты по благоустройству городов и сел. Преображать крупные и капиталоемкие объекты позволяет федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», которая со следующего года будет синхронизирована с федеральной программой по ремонту дорог. Решать локальные, но не менее важные проблемы помогает проект губернатора Бориса Дубровского «Реальные дела», сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



«В Челябинской области есть все инструменты для благоустройства общественных территорий. Уже второй год подряд мы участвуем в программе «Формирование комфортной городской среды», по итогам 2017 года наш регион занял 7 место среди 83 субъектов Российской Федерации. У нас есть областная программа «Реальные дела», которая дополняет федеральный проект. Мы будем и дальше по максимуму использовать все возможности, чтобы сделать жизнь южноуральцев комфортной», — подчеркнул Борис Дубровский.



В 2016 году губернатор инициировал проект «Реальные дела». На решение наиболее острых проблем из областного бюджета за три года было направлено более 2 млрд 270 млн руб. В результате удалось реализовать свыше 5 000 больших и малых проектов, связанных с благоустройством территорий, ремонтом дорог, строительством новых котельных и газификацией, реконструкцией социальных учреждений, а также приобретением новой техники.



С 2017 года Челябинская область участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», по которому было благоустроено 835 дворов и 104 общественных территории. Общий объем финансирования в первый год составил 1 млрд 191 млн руб.: 833 млн руб. из федерального бюджета и 358 млн руб. из областного бюджета. В 2018 году программа продолжилась, ее финансирование составило 1 млрд 54 млн руб. Софинансирование из областного бюджета составило 19%. Благодаря проекту в этом году в порядок привели еще 583 двора и 129 общественных территорий.



Дополняет этот проект еще одна федеральная программа, которая также реализуется в регионе с 2017 года — «Безопасные и качественные дороги». Второй год подряд финансирование составляет 2 млрд руб., причем половину суммы на ремонт дороги выделяет областной бюджет. В 2019 году проект в Челябинской области будет расширен, в него войдет Магнитогорская агломерация. К концу действия программы доля дорог Челябинской области, соответствующих нормативам, составит 85%. По итогам реализации проекта в 2017 году Челябинская область заняла 6 место. Со следующего года «Безопасные и качественные дороги» планируют синхронизировать с «Формированием комфортной городской среды».



Также губернатор Борис Дубровский утвердил комплексную программу Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», на реализацию которой направят 5 млрд 254 млн руб., причем 4 млрд 256 млн руб. — средства федерального бюджета, остальную сумму добавят из областного. Средства распределят равномерно на пять лет.

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