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Экс-директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский ответил на обвинения «Росгосцирка»

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский назвал безосновательными обвинения в его адрес со стороны руководства ФГУП «Росгосцирк».



Напомним, ранее стало известно, что А. Марчевский больше не будет руководить Екатеринбургским цирком: по решению «Росгосцирка», должность директора, которую он занимал, упразднят. Временно исполнять обязанности руководителя будет советник генерального директора «Росгосцирка» по работе с филиалами Александр Авраменко. При этом самого А. Марчевского обвинили в мошенничестве.



Между тем, как заявил А. Марчевский на пресс-конференции в Екатеринбурге, по каждой из предъявленных ему претензий, в том числе имущественного характера, он может дать подкрепленный документами ответ.



«Обвинения в мой адрес не имеют оснований. У меня есть все необходимые документы, и я готов отстаивать свое имя и правомерность своих действий, предоставив доказательства в рамках юридического поля. Я готов к тому, чтобы в Екатеринбургском цирке прошла очередная проверка. Уверен, что ее результаты снова покажут, что я и мой коллектив все эти годы работали честно, качественно и эффективно. Обращаюсь к руководству «Росгосцирка» с очередным предложением провести конструктивный диалог и принять решение, способствующее дальнейшей успешной деятельности Екатеринбургского государственного цирка», — сказал он.



По словам А. Авраменко, переговоры руководства «Росгосцирка» с А. Марчевским могут состояться, на сегодняшний день есть самые разные варианты развития ситуации.



«Предложения возглавить цирк в Екатеринбурге мне не поступало, я только исполняю обязанности директора цирка. Окончательная кандидатура может быть иная — это будет решать генеральный директор «Росгосцирка», — пояснил А. Авраменко.

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