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За III декаду октября 2018 года максимальная ставка банков по вкладам выросла до 7,03%

УрБК, Москва, 02.11.2018. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам III декады октября выросла до 7,03% после 7,01% во II декаде месяца, сообщается в материалах Банка России.



В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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