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В АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» произошли организационные изменения и кадровые назначения

УрБК, Магнитогорск, 02.11.2018. В АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» (партнер ПАО «ММК») введена должность исполнительного директора АНО «ЦКМСЧ». Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», им назначен Алексей Юрьевич Коваленко, который 1 ноября был представлен коллективу медико-санитарной части и уже приступил к исполнению своих обязанностей.



Ранее изменения произошли в правлении АНО «ЦКМСЧ» — высшем коллегиальном органе организации. Председателем правления избран Григорий Викторович Щуров, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК».



В состав обновленного правления вошли: генеральный директор ПАО «ММК» Павел Владимирович Шиляев, старший менеджер группы социальных программ ПАО «ММК» Егор Константинович Кожаев, глава г. Магнитогорска Сергей Николаевич Бердников, глава г. Челябинска Евгений Николаевич Тефтелев, заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябинской области» Елена Николаевна Симонова и Лидия Алексеевна Красильникова, назначенная главным врачом АНО «ЦКМСЧ» в сентябре текущего года.



Правление и руководство АНО «ЦКМСЧ» ставят перед собой задачи эффективно решать вопросы, связанные с обеспечением работников Группы ПАО «ММК» и жителей Магнитогорска квалифицированной медицинской помощью. В центре внимания — повышение уровня качества и доступности медицинских услуг, развитие специализированных и высокотехнологичных видов медицинской помощи, повышение уровня сервиса, как качественного преимущества организации, на всех этапах оказания медицинской помощи.



Социальное партнерство медико-санитарной части и Группы ПАО «ММК» по-прежнему сохраняется и будет только развиваться. Активизируется внедрение современных информационных технологий и персонализированной медицины. Как и в прежние годы, будет совершенствоваться система непрерывного медицинского образования, продолжится внедрение прогрессивных технологий и обновление материальной базы. Стратегическая инициатива «Укрепление здоровья работников» Группы ПАО «ММК» остается на особом контроле руководства ПАО «ММК» и АНО «ЦКМСЧ».

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