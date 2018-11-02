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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за подделки протокола общего собрания собственников дома

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга провела проверку по факту подделки бюллетеней и протокола внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, весной 2017 года в одном из домов по пер. Трактористов проведено общее собрание собственников в очно-заочной форме голосования. На повестке собрания обсуждали вопрос о создании товарищества собственников недвижимости (ТСН) и утверждения сметы на 2017 год. Результаты голосования оформлены протоколом.



В сентябре 2018 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал протокол недействительным из-за неправильного определения кворума исходя из общей площади помещений. Прокуратура выявила подделку более 15 подписей жителей дома. Также

установлено, что часть собственников отсутствовали на момент проведения собрания.



Прокуратура района направила материалы по факту подделки протокола собрания собственников помещений в орган дознания для дачи уголовно-правовой оценки. Отдел дознания полиции возбудил уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования либо сбыт такого документа».

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