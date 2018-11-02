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Средневзвешенный курс доллара США снизился до 65,58 рубля
2 ноябрь 2018 (14:41)
УрБК, Москва, 02.11.2018. Средневзвешенный курс доллара США на единой торговой сессии расчетами «завтра» на 11.30 мск просел на 0,07 руб. и составил 65,58 руб. (на 11.30 мск 1 ноября был равен 65,65 руб.).
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара США к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11.30 мск предыдущего торгового дня.
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара США к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11.30 мск предыдущего торгового дня.
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