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Гражданин Узбекистана пытался вывезти через аэропорт Кольцово 35 реле для локомотивов
2 ноябрь 2018 (13:56)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. В Екатеринбурге сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) задержали гражданина Узбекистана, который пытался провезти реле электромагнитного напряжения.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, мужчина летел из Екатеринбурга в Ташкент.
«Он отправился в зеленый коридор, там его и заметили таможенники. Внимание привлекли четыре огромных мешка, которые обычно используют для хранения картофеля. В каждом таможенники нашли коробки с реле. Всего 35 штук. Общий вес багажа составил 75,5 килограммов», — говорится в сообщении.
Реле электромагнитного напряжения мужчина вез в Ташкент для продажи. Этот элемент выполняет самые различные функции на тепловозах. Такой багаж обязательно нужно декларировать.
Таможенники изъяли товар и поместили на склад временного хранения. В отношении находчивого предпринимателя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. По данному факту проводится расследование. Мужчине грозит штраф и конфискация товара.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, мужчина летел из Екатеринбурга в Ташкент.
«Он отправился в зеленый коридор, там его и заметили таможенники. Внимание привлекли четыре огромных мешка, которые обычно используют для хранения картофеля. В каждом таможенники нашли коробки с реле. Всего 35 штук. Общий вес багажа составил 75,5 килограммов», — говорится в сообщении.
Реле электромагнитного напряжения мужчина вез в Ташкент для продажи. Этот элемент выполняет самые различные функции на тепловозах. Такой багаж обязательно нужно декларировать.
Таможенники изъяли товар и поместили на склад временного хранения. В отношении находчивого предпринимателя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. По данному факту проводится расследование. Мужчине грозит штраф и конфискация товара.
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