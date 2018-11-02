Новости дня

В III квартале объем вкладов в России снизился на 0,2% против роста на 3,6% во II квартале

УрБК, Москва, 02.11.2018. Объем вкладов физических лиц в III квартале снизился как в номинальном, так и в реальном выражении. В частности, за квартал номинальное снижение составило минус 0,2% против роста на 3,6% во II квартале текущего года. Снижение объема вкладов в реальном выражении составило 1,1% — это худший квартальный результат с 2014 года. Об этом сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на результаты исследования агентства РИА «Рейтинг».



«Динамика депозитов физических лиц в третьем квартале была в целом слабой. Объем вкладов населения за июль-сентябрь снизился как в номинальном, так и в реальном выражении. В частности, за квартал номинальное снижение составило -0,2% против роста на 3,6% во втором квартале текущего года. В реальном выражении в последнем отчетном квартале снижение составило -1,1%, а в предыдущем квартале прирост депозитов населения в реальном выражении был на уровне +1,7%. По оценкам РИА «Рейтинг», это худший квартальный результат в реальном исчислении с 2014 года», — говорится в исследовании.



Из представленных в рейтинге кредитных организаций в III квартале текущего года только 48,7% банков смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физлиц. Для сравнения, во II квартале прирост наблюдался почти у 60%, а в III квартале 2017, 2016 и 2015 годов — у 51,4%, 58,2% и 72% соответственно.



Таким образом, доля банков с положительной динамикой в III квартале стала одной из худших за последние годы.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: