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Роспотребнадзор выписал 18 штрафов производителям шаурмы в Екатеринбурге
2 ноябрь 2018 (12:17)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. С января 2018 года в Екатеринбурге проверено 33 объекта общественного питания, реализующих шаурму. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Выявлены следующие нарушения: отсутствие в меню информации о пищевой ценности, весе порции, а также входящих в состав основных ингредиентов. Невозможно установить условия хранения, сроки годности, наименование изготовителя его адрес.
Кроме того, разделочный инвентарь для сырья и готовой продукции не промаркирован. Отсутствуют условия для хранения уборочного инвентаря. На предприятиях не выделены отдельные столы для работы с сырыми и готовыми продуктами, фактически это один стол с мойкой.
При приготовлении кулинарных блюд не соблюдается поточность технологических процессов, допускается пересечение потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Не обеспечен вывоз стоков и поставка воды.
Также допускается нарушение условий хранения компонентов для кулинарной продукции, нарезанных овощей, соуса.
Всего вынесено 18 постановлений о наложении штрафа по шести статьям КоАП РФ.
Точки общественного питания получили предписания об устранении выявленных нарушений.
Выявлены следующие нарушения: отсутствие в меню информации о пищевой ценности, весе порции, а также входящих в состав основных ингредиентов. Невозможно установить условия хранения, сроки годности, наименование изготовителя его адрес.
Кроме того, разделочный инвентарь для сырья и готовой продукции не промаркирован. Отсутствуют условия для хранения уборочного инвентаря. На предприятиях не выделены отдельные столы для работы с сырыми и готовыми продуктами, фактически это один стол с мойкой.
При приготовлении кулинарных блюд не соблюдается поточность технологических процессов, допускается пересечение потоков сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Не обеспечен вывоз стоков и поставка воды.
Также допускается нарушение условий хранения компонентов для кулинарной продукции, нарезанных овощей, соуса.
Всего вынесено 18 постановлений о наложении штрафа по шести статьям КоАП РФ.
Точки общественного питания получили предписания об устранении выявленных нарушений.
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