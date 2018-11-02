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УБРиР дарит клиентам билеты на хоккей
2 ноябрь 2018 (11:57)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Mastercard предоставляют своим клиентам возможность выиграть билеты на хоккей — на матчи Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), которые будут проходить в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске с 27 ноября по 31 декабря 2018 года.
Как сообщает пресс-служба банка, для участия в розыгрыше необходимо совершить покупки на общую сумму от 4 тыс. руб. по картам Mastercard УБРиР в один из трех периодов: с 5 ноября по 18 ноября, с 19 ноября по 2 декабря, с 3 декабря по 9 декабря.
Билеты на хоккей будут разыграны трижды: в конце каждого этапа счастливчиков поможет определить генератор случайных чисел. С победителями свяжется сотрудник банка.
В акции участвуют дебетовые и кредитные карты международной платежной системы Mastercard, открытые в УБРиР. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте.
Как сообщает пресс-служба банка, для участия в розыгрыше необходимо совершить покупки на общую сумму от 4 тыс. руб. по картам Mastercard УБРиР в один из трех периодов: с 5 ноября по 18 ноября, с 19 ноября по 2 декабря, с 3 декабря по 9 декабря.
Билеты на хоккей будут разыграны трижды: в конце каждого этапа счастливчиков поможет определить генератор случайных чисел. С победителями свяжется сотрудник банка.
В акции участвуют дебетовые и кредитные карты международной платежной системы Mastercard, открытые в УБРиР. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте.
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