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Русская медная компания сократила объем реализации продукции на 7%

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Русская медная компания сократила объем реализованной продукции на 7%. Об этом свидетельствуют данные исследования «Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализованной продукции», подготовленного аналитическим центром «Эксперт».



Согласно данным «Эксперта», объем реализации РМК составил в 2017 году 50 млрд руб. По этому показателю компания снизилась на 31 пункт — с 215 места рейтинга на 246.

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