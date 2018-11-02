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Приставы выдворили в Узбекистан нелегальных мигрантов, работавших в подпольном алкогольном цехе в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. 20 граждан Республики Узбекистан были отправлены судебными приставами Свердловской области за пределы РФ по решению суда, сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.



12 из указанных граждан были обнаружены в Нижнем Тагиле в подпольном цехе розлива алкогольной продукции.



Мигранты были препровождены судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов до границы РФ. Билеты были приобретены за счет средств нарушителей.



Всего за октябрь 2018 года судебными приставами Свердловской области было выявлено и отправлено за пределы РФ 132 мигранта, за 10 месяцев 2018 года — 1 тыс. 790 человек.

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