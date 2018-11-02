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Два депутата Невьянской думы лишены полномочий по требованию прокуратуры
2 ноябрь 2018 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. Прекращены полномочия двух депутатов думы Невьянского городского округа, представивших неполные сведения об имуществе и доходах, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что в справке одного из депутатов отсутствуют сведения о доходе, полученном от продажи в марте 2017 года земельного участка, кроме того, не отражено наличие в собственности грузового самосвала.
Другой депутат думы Невьянского городского округа не указал наличие у него на праве собственности прицепа к легковому автомобилю.
По результатам рассмотрения представления прокурора думой принято решение о прекращении полномочий двух депутатов.
Установлено, что в справке одного из депутатов отсутствуют сведения о доходе, полученном от продажи в марте 2017 года земельного участка, кроме того, не отражено наличие в собственности грузового самосвала.
Другой депутат думы Невьянского городского округа не указал наличие у него на праве собственности прицепа к легковому автомобилю.
По результатам рассмотрения представления прокурора думой принято решение о прекращении полномочий двух депутатов.
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