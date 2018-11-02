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ММК сохранил позиции в пятерке крупнейших компаний Урала и Западной Сибири

УрБК, Магнитогорск, 02.11.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) с выручкой в 2017 году 440 млрд руб. по МСФО занял в рейтинге «Эксперт-Урал-400» пятое место.



Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», предприятие сохранило свои позиции по сравнению с показателями прошлогоднего рейтинга. Это самый высокий показатель среди предприятий и компаний, не относящихся к нефтегазовому сектору.



В федеральном рейтинге «Эксперт-400» крупнейших российских компаний ММК занял 26-е место, а в рейтинг «РБК-500» — 27-е.



Рейтинг 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири — Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областей, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермского края, республик Башкортостан и Удмуртия — составлен аналитическим центром «Эксперт» на основе методики, используемой федеральным рейтингом «Эксперт-400».

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