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Банк России в III квартале нарастил покупки золота до 92,2 тонн

УрБК, Москва, 02.11.2018. ЦБ РФ в III квартале 2018 нарастил покупки золота до 92,2 т. Объем запасов золота у ЦБ РФ достиг рекордного уровня — теперь он превышает 2000 т, а его доля в резервах достигла 17%. Об этом в своем отчете сообщает World Gold Council (Всемирный совет по золоту).



По данным совета, покупки всех остальных мировых центробанков в этот период составили 56,2 т.

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