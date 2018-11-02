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«Аэрофлот» не будет строить международный хаб в Екатеринбурге

2 ноябрь 2018 (09:23)

УрБК, Москва, 02.11.2018. Согласно принятой новой стратегии развития Группы «Аэрофлот», планируется построить дополнительные базы в России. Международный хаб в Красноярске и три региональных базы — в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Данные базы должны помочь решить задачу нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 млн пассажиров в 2017 году до 10-15 млн в 2023 году, а также почти втрое увеличить региональные перевозки — с 7 млн пассажиров в 2017 году до 19 млн в 2023 году.

УрБК ранее писал, что в качестве международного хаба наравне с Красноярском рассматривался Екатеринбург.

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