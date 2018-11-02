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Власти Челябинской области направят 160 млн рублей на развитие инфраструктуры в «Малой Сосновке»

УрБК, Челябинск, 02.11.2018. В Челябинской области продолжается реализация проекта «Малая Сосновка». На строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Парке индустриальных инноваций по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в течение двух лет будет направлено 160 млн руб., сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Проект предполагает появление порядка 15 производств на участке площадью 168 гектаров. На средства областного бюджета построена автодорога от трассы М5 «Урал» до восточной части п. Малая Сосновка и дороги внутри площадки, подведен газ.



«Парк индустриальных инноваций «Малая Сосновка» является нашим приоритетным проектом, он важен для успешного развития Сосновского муниципального района и челябинской агломерации. И уже сейчас сформировался приличный список фактических и потенциальных резидентов», — подчеркнул Б. Дубровский.



Отметим, по поручению губернатора правительство области проводит планомерную работу по улучшению инвестиционного климата. Глава региона уверен, что развитая инфраструктура в индустриальном парке ускорит процесс «заселения» резидентов.



«В течение двух лет мы инвестируем в строительство систем водоснабжения и водоотведения более 160 млн руб. Это позволит улучшить привлекательность проекта», — сказал Б. Дубровский.



Сегодня в Челябинской области действуют два частных индустриальных парка — «Станкомаш» и «ММК — Индустриальный парк». Прорабатывается открытие парков «Новогорный», «Рудничный» и «Приайский». Региональная законодательная база позволяет резидентам индустриальных парков получать льготу по налогу на прибыль — снижение его до 13,5%, а также обнуление налога на имущество.

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