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Сбербанк будет выплачивать страховое возмещение клиентам Уралтрансбанка
1 ноябрь 2018 (18:04)
УрБК, Москва, 01.11.2018. ПАО «Сбербанк России» стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО «Уралтрансбанк», сообщает департамент общественных связей ГК «Агентство по страхованию вкладов».
6 ноября 2018 года агентство начнет прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации ПАО «Уралтрансбанк» через банк-агент ПАО «Сбербанк России».
Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 2 ноября 2018 года на сайте агентства в сети интернет и 6 ноября 2018 года в «Российской газете».
6 ноября 2018 года агентство начнет прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации ПАО «Уралтрансбанк» через банк-агент ПАО «Сбербанк России».
Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 2 ноября 2018 года на сайте агентства в сети интернет и 6 ноября 2018 года в «Российской газете».
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