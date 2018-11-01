Новости дня

В Екатеринбурге из-за ремонта трубопровода закрыли движение по переулку Симбирскому

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. В Екатеринбурге в связи с ремонтом трубопровода закрыто движение транспорта по переулку Симбирскому от ул. Калинина до ул. Кировоградской. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.



Ограничения введены с 31 октября до 00.00 2 декабря 2018 года. Объезжать данный участок улично-дорожной сети автомобилистам предлагают по улицам Ломоносова, Калинина, Бакинских комиссаров, Кировградской.



HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: