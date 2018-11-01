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В Екатеринбурге из-за ремонта трубопровода закрыли движение по переулку Симбирскому
1 ноябрь 2018 (17:55)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. В Екатеринбурге в связи с ремонтом трубопровода закрыто движение транспорта по переулку Симбирскому от ул. Калинина до ул. Кировоградской. Об этом сообщается на официальном сайте уральской столицы.
Ограничения введены с 31 октября до 00.00 2 декабря 2018 года. Объезжать данный участок улично-дорожной сети автомобилистам предлагают по улицам Ломоносова, Калинина, Бакинских комиссаров, Кировградской.
Ограничения введены с 31 октября до 00.00 2 декабря 2018 года. Объезжать данный участок улично-дорожной сети автомобилистам предлагают по улицам Ломоносова, Калинина, Бакинских комиссаров, Кировградской.
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