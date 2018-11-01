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На 40 тыс. рублей оштрафован конкурсный управляющий «Уральской независимой теплоэлектросетевой компании» за нарушение очередности выплат

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Прокуратура Чкаловского района г. Екатеринбурга провела проверку соблюдения законодательства о несостоятельности (банкротстве) в деятельности конкурсного управляющего.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе надзорных мероприятий установлено, что ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» с 2013 года находится в стадии банкротства, срок конкурсного производства продлен до декабря 2018 года.



В соответствии с частью 2 статьи 134 федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в порядке очередности. Во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работавших по трудовому договору, требования о выплате выходных пособий. Конкурсный управляющий ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» нарушил очередность выплат кредиторам второй очереди. Сначала он выплачивал зарплату лицам, которые до сих пор работают в обществе, и только после этого направлял деньги на погашение задолженности перед бывшими сотрудниками фирмы.



Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ «Неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния».



Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал конкурсного управляющего на 40 тыс. руб. Судебный акт не вступил в законную силу.

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