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Проект бюджета Свердловской области на 2019 год направлен в Заксобрание региона
1 ноябрь 2018 (17:08)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Законопроект о бюджете Свердловской области на 2019 год и плановый период направлен в Заксобрание региона: планируется, что он будет представлен депутатам 13 ноября. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Как уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, на этом же заседании будет создана временная согласительная комиссия, которая в форме публичных слушаний рассмотрит, в том числе, как будут финансироваться госпрограммы Свердловской области. Второе и третье чтение бюджета состоятся в декабре.
Напомним, основные параметры бюджета Свердловской области на 2019 год: доходы — 239,2 млрд руб., расходы — 245,7 млрд руб., дефицит — 6,5 млрд руб.
Как уточнила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, на этом же заседании будет создана временная согласительная комиссия, которая в форме публичных слушаний рассмотрит, в том числе, как будут финансироваться госпрограммы Свердловской области. Второе и третье чтение бюджета состоятся в декабре.
Напомним, основные параметры бюджета Свердловской области на 2019 год: доходы — 239,2 млрд руб., расходы — 245,7 млрд руб., дефицит — 6,5 млрд руб.
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