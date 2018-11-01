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Глава Южного Урала Борис Дубровский расширил список приоритетных для региона инвестпроектов

УрБК, Челябинск, 01.11.2018. По решению губернатора Бориса Дубровского в перечень приоритетных инвестиционных проектов Челябинской области включены расширение комплекса по производству готовых лекарственных средств филиала ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» и создание производственного комплекса PLANAR. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Обе компании получат поддержку областных властей в виде предоставления налоговых льгот.



«Рабочие места, создаваемые компаниями, — технологичные, высокопроизводительные и современные. На них потребуются люди соответствующей квалификации, для которых стимулом послужит уровень зарплаты — от 53 тыс. руб. и выше. Инвесторы получат льготы, если выполнят взятые на себя социально-экономические обязательства. Это главное условие», — подчеркнул Б. Дубровский.



НПО «Планар» является одним из уникальных предприятий в России, которое специализируется на разработке и производстве электронного оборудования. Среди постоянных клиентов компании российские телекоммуникационные компании, а также предприятия из Европы, США, Японии и Кореи. Из-за нехватки помещений компания не может расширить производство. Был разработан проект строительства дополнительных производственных мощностей за чертой города. Он предполагает размещение высокотехнологичного и объемного производства. В реализацию проекта инвесторы готовы вложить около 600 млн руб.



Б. Дубровский во время рабочего визита на предприятие высоко оценил деятельность завода, подчеркнув, что подобные предприятия — будущее Челябинской области. Оно обеспечивает рабочими местами выпускников областных вузов и решает важную задачу импортозамещения.



Компания НПФ «Материа Медика Холдинг» занимается разработкой, производством и продвижением собственных инновационных безрецептурных лекарственных средств, охватывая самые востребованные терапевтические направления: противовирусное, неврология, гастроэнтерология, мужское здоровье и другие. Сейчас компания выпускает и продает более 20 торговых марок в России и за рубежом. Инновационность препаратов компании подтверждают десятки патентов, зарегистрированных в России и за рубежом. Все производственные мощности сертифицированы на соответствие стандартам GMP. Сейчас компания намерена вложить порядка 800 млн руб. на расширение производства, а именно на строительство нового корпуса по производству лекарств.



Внимательно изучив финансово-экономические показатели компаний, Б. Дубровский принял решение предоставить обеим налоговые льготы на имущество и прибыль. По расчетам, до 2023 года они могут составить 142,5 млн руб.

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