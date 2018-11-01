По законам ноября

В течение ноября 2018 года на территории Российской Федерации вступает в силу ряд законодательных изменений. Они коснутся, в частности, таких сфер, как госзакупки, таможенные платежи, налоговый документооборот, организация строительства, безопасность транспортных средств.По мнению экспертов, одним из наиболее значимых нововведений является полномасштабный запуск с 1 ноября 2018 года единого агрегатора торговли (ЕАТ) «Березка», предназначенного для проведения госзакупок малого объема (до 400 тыс. руб.). С помощью сервиса заказчики будут вправе осуществлять закупки у единственного поставщика без проведения конкурсов.Задачи проекта — расширить возможности субъектов предпринимательства предлагать свои товары, работы, услуги государственным заказчикам, а также сэкономить госсредства и время на оформление документов. С 1 июля текущего года ЕАТ работал на добровольной основе, теперь же его использование становится обязательным.Также 1 ноября в России стартует эксперимент по введению новой технологии взимания таможенных платежей при осуществлении интернет-торговли. В рамках этого эксперимента таможенные платежи будут уплачиваться покупателем в момент совершения покупки (заказа товара).Кроме того, с 1 ноября вступает в силу приказ Минтруда РФ, уточняющий требования к организации строительства, в том числе правила работы на высоте, перевозки рабочих, учета опасных зон. Документ обязывает работодателей проводить спецоценку условий труда и принимать меры для того, чтобы снизить риски в тех случаях, когда условия признаются опасными.Со 2 ноября в России демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения на кинофестивалях будет разрешено не более двух раз. При этом фестиваль должен быть включен в перечень проводимых в РФ международных кинофестивалей, иметь конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, и продолжаться не более 10 дней.С 3 ноября корректируются формы некоторых документов, используемых при ведении государственного реестра недвижимости и порядок их заполнения. В частности, меняются заявления о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость; об исправлении технической ошибки, а также о внесении в ЕГРН различных записей;о внесении сведений, полученных в результате комплексных кадастровых работ, об участках и о местоположении на них строений.Что касается водителей и автовладельцев, с 11 ноября вступают в силу изменения в части технического регламента Таможенного союза, касающиеся безопасности транспортных средств.Они, в частности, устанавливают запрет на эксплуатацию машин на «летней» резине в зимний период, то есть в декабре, январе и феврале. При этом указано, что зимними шинами должны быть укомплектованы все колеса автомобиля, не допускается установка на одну ось резины разных моделей или колес разного размера. Глубина рисунка протектора шины не должна быть менее 4 мм. Нововведение касается легковых автомобилей и грузовиков массой до 3,5 т.20 ноября вступает в силу указание Центробанка, которое обязывает физических лиц-резидентов отчитаться перед своим банком о выдаче займа физлицу-нерезиденту со своего счета или вклада на сумму от 3 млн руб. (в рублях или иностранной валюте). В уполномоченный банк нужно будет представить заключенный между резидентом и нерезидентом договор займа, указать предполагаемый срок возврата средств, а впоследствии отчитаться о возврате.25 ноября изменения коснутся налоговой сферы: будет скорректирована отчетность по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) в тех регионах, где эта система применяется. В новой форме отчетности появится отдельный раздел для расчета суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму ЕНВД. Новая форма декларации представляется начиная с отчетности за IV квартал 2018 года.Также стоит отметить, что 30 ноября истекает срок, когда негосударственные пенсионные фонды могут предоставить сведения в Пенсионный фонд России (ПФР) при переходе физлиц в иной негосударственный пенсионный фонд. В ПФР будет предоставлена информация о доходах, а также об убытках по счетам клиентов. Сведения смогут получить застрахованные граждане в случае досрочной смены страховщика.