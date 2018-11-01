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Сегодня и завтра на Среднем Урале вновь ожидается мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. По информации синоптиков, вечером и ночью 1 ноября, а также ночью и днем 2 ноября в ХМАО, Свердловской, Курганской и Тюменской областях ожидается снег, мокрый снег, местами переходящий в ледяной дождь.



«Рекомендуем водителям воздержаться от поездок на неподготовленном к зимним погодным условиям транспорте — без зимних шин. Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не создавайте препятствий для работающей спецтехники», — говорится в сообщении ФКУ «Уралуправтодор».

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