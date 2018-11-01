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Свердловские застройщики просят помощи у властей региона и страны в связи с действиями ЦБ

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Застройщики Свердловской области направили письма министру строительства и развития инфраструктуры региона Михаилу Волкову, главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву, а также министру строительства и ЖКХ РФ Владимиру Якушеву и его заместителю Леониду Ставицкому. Обращения связаны с вынужденной остановкой продаж объектов недвижимости из-за действий Банка России.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), строительные компании вынужденно приостановили продажи объектов недвижимости в связи с опубликованным регулятором 3 октября обновленным списком компаний для страхования ответственности застройщиков. В него не вошли страховые организации, ранее занимавшиеся оформлением таких полисов.



«Принимая во внимание, что в списке только две компании, фактически занимающиеся страхованием ответственности застройщиков, а объем объектов даже по Екатеринбургу и Свердловской области достаточно велик, страхование у данных компаний невозможно на текущий момент», — считает исполнительный вице-президент СОСПП Игорь Кудрявцев.



Между тем при отсутствии действующих страховых полисов невозможна реализация объектов и, как следствие, дальнейшее финансирование строительства. Застройщики называют ситуацию чрезвычайной и просят содействовать ее скорейшему разрешению: в противном случае неминуема полная остановка строительства.



В письме к губернатору Евгению Куйвашеву застройщики изложили свое видение выхода из проблемной ситуации. В частности, это может быть обращение в правительство РФ о включении в список ЦБ страховых организаций, которые ранее обеспечивали их обязательства, для завершения существующих проектов строительства. Еще один вариант — законодательное закрепление возможности изменения застройщиком способа обеспечения исполнения обязательств со страхования на внесение взносов в компенсационный фонд.

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