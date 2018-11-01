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Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро — на 16 коп.
1 ноябрь 2018 (15:55)
УрБК, Москва, 01.11.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 ноября 2018 года. Курс долл. США вырос на 5,55 коп. до 65,65 руб., евро — на 16,14 коп. до 74,58 руб.
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