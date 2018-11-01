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Суд запретил ЕМУП «Спецавтобаза» заключать с потребителями договоры на обращение с отходами
1 ноябрь 2018 (15:42)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области запретил ЕМУП «Спецавтобаза» заключать с потребителями договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточном административном объединении региона (включает Екатеринбург). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Основанием для судебного решения стало рассмотрение иска ООО «Компания «Рифей» (тюменской компании, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и самому ЕМУП «Спецавтобаза».
Истец требует признать недействительным конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО с зоной деятельности в Восточном административно-производственном объединении. В качестве обеспечительной меры ООО «Компания «Рифей» попросило суд сделать невозможным для победителя конкурса, ЕМУП «Спецавтобаза», заключение договоров с потребителями, чтобы в случае удовлетворения иска последние не понесли ущерб. Также тюменская компания добивалась установления запрета на расчеты по таким договорам.
Суд удовлетворил требования компании «Рифей» частично, запретив «Спецавтобазе» заключать новые договора на оказание услуг по обращению с ТКО.
Напомним, конкурс по выбору региональных операторов по обращению с ТКО проводился в рамках «мусорной реформы», которую власти Свердловской области планировали запустить с 1 ноября 2018 года. Старт ее был перенесен на 1 января 2019 года, однако и эта дата не станет окончательной, если спор между ООО «Рифей» и ЕМУП «Спецавтобаза» не будет разрешен.
Основанием для судебного решения стало рассмотрение иска ООО «Компания «Рифей» (тюменской компании, которую связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) к министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и самому ЕМУП «Спецавтобаза».
Истец требует признать недействительным конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО с зоной деятельности в Восточном административно-производственном объединении. В качестве обеспечительной меры ООО «Компания «Рифей» попросило суд сделать невозможным для победителя конкурса, ЕМУП «Спецавтобаза», заключение договоров с потребителями, чтобы в случае удовлетворения иска последние не понесли ущерб. Также тюменская компания добивалась установления запрета на расчеты по таким договорам.
Суд удовлетворил требования компании «Рифей» частично, запретив «Спецавтобазе» заключать новые договора на оказание услуг по обращению с ТКО.
Напомним, конкурс по выбору региональных операторов по обращению с ТКО проводился в рамках «мусорной реформы», которую власти Свердловской области планировали запустить с 1 ноября 2018 года. Старт ее был перенесен на 1 января 2019 года, однако и эта дата не станет окончательной, если спор между ООО «Рифей» и ЕМУП «Спецавтобаза» не будет разрешен.
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