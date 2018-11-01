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Следователи проводят проверку по факту схода с рельсов грузовых вагонов в Каменске-Уральском
1 ноябрь 2018 (15:23)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Начата доследственная проверка по факту схода с рельсов грузовых вагонов в Каменске-Уральском. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
«Сегодня, 1 ноября 2018 года ориентировочно в 8 часов утра по местному времени на железнодорожной станции Каменск-Уральский с рельсов сошли 5 грузовых вагонов, груженных бокситом, без опрокидывания. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет», — говорится в сообщении.
По данному факту следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
«Сегодня, 1 ноября 2018 года ориентировочно в 8 часов утра по местному времени на железнодорожной станции Каменск-Уральский с рельсов сошли 5 грузовых вагонов, груженных бокситом, без опрокидывания. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет», — говорится в сообщении.
По данному факту следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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