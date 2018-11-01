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Подписан закон о налоговых льготах для граждан РФ предпенсионного возраста

1 ноябрь 2018 (15:04)

УрБК, Москва, 01.11.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий сохранение ряда дополнительных соцгарантий гражданам в связи с поэтапным повышением пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Федеральный закон принят Государственной думой 11 октября 2018 года и одобрен Советом Федерации 24 октября 2018 года.

«Федеральный закон направлен на обеспечение дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с поэтапным повышением с 1 января 2019 года пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию», — говорится в сообщении.

Законопроект предполагает, что льгота по налогу на недвижимое имущество будет действовать с привычных возрастов выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, независимо от повышения пенсионного возраста.

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