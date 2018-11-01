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Subaru и Toyota отзывают более 400 тыс. автомобилей по всему миру

УрБК, Москва, 01.11.2018. Toyota Motor Corp. и Subaru Corp. объявили, что по всему миру отзовут более 400 тыс. автомобилей, чтобы устранить дефект двигателя, из-за которого машина может внезапно остановиться. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на информацию Dow Jones.



Отзыв касается нескольких из наиболее популярных моделей Subaru, например, кроссоверов Forester и Impreza, а также спортивной модели BRZ. Toyota отзывает спортивные модели 86 и Scion FR-S, производимые Subaru.



Автопроизводители заявили, что пружины в клапане двигателя подвержены разрыву, из-за которого автомобиль может остановиться, что грозит аварией. Эти пружины поддерживают клапан в закрытом состоянии во время сгорания топлива. При их поломке двигателю может быть нанесен существенный ущерб.



Toyota указала, что доля ее автомобилей в отзыве составляет порядка 80 тыс. единиц. В США в отзыв войдут около 25 тыс. ее машин Scion FR-S, выпущенных с марта 2012 года по июль 2013 года. Отзываемые машины Subaru были произведены с января 2012 года по сентябрь 2013 года. Согласно Subaru, 101 тыс. из отзываемых машин была продана в Японии. Представитель компании отказался назвать число машин, подлежащих отзыву в США.

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