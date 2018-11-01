Новости дня
В Нижнем Тагиле сотрудника Ростехнадзора осудили на 5 лет лишения свободы за получение взятки
1 ноябрь 2018 (13:55)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Суд вынес приговор 43-летнему главному инспектору Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».
Как сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, в декабре 2017 года подсудимый получил взятку в размере 250 тыс. руб. от предпринимателя за неуказание выявленных нарушений при проверке объектов газораспределительной и газопотребительной системы.
Изобличен получатель взятки был в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками Управления ФСБ по Свердловской области.
Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Как сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, в декабре 2017 года подсудимый получил взятку в размере 250 тыс. руб. от предпринимателя за неуказание выявленных нарушений при проверке объектов газораспределительной и газопотребительной системы.
Изобличен получатель взятки был в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками Управления ФСБ по Свердловской области.
Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге за дачу взятки следователю в 2 млн рублей осужден житель Березовского
- Экс-инспектор Нижнетагильского Ростехнадзора осуждена за взятку в 200 тыс. рублей
- В Екатеринбурге будут судить инспектора Ростехнадзора за взятку в 250 тыс. рублей
- Бывший директор «Ивдельского лесничества» приговорен к 11 годам лишения свободы за получение взяток
- Экс-начальник управления безопасности ГУФСИН России по Свердловской области приговорен к 7 годам лишения свободы за взятку