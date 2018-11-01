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В Нижнем Тагиле сотрудника Ростехнадзора осудили на 5 лет лишения свободы за получение взятки

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Суд вынес приговор 43-летнему главному инспектору Нижнетагильского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере».



Как сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, в декабре 2017 года подсудимый получил взятку в размере 250 тыс. руб. от предпринимателя за неуказание выявленных нарушений при проверке объектов газораспределительной и газопотребительной системы.



Изобличен получатель взятки был в ходе оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками Управления ФСБ по Свердловской области.



Подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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