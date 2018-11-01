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Жительница Каменска-Уральского погасила долги по налогам после ареста ее автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Судебные приставы арестовали у жительницы Каменска-Уральского Volkswagen Jetta 2014 года выпуска из-за долгов по налогам.



Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области, после того как был составлен акт описи и ареста автомобиля женщина сразу решила погасить задолженность по налогам в полном объеме.



«После поступления денежных средств в размере 150 тыс. руб. и перечисления их в ИФНС № 22 исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о снятии ареста с принадлежащего женщине автомобиля», - говорится в сообщении.

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