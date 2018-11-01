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В Екатеринбурге прокуратура установила виновника загрязнения городского пруда
1 ноябрь 2018 (12:51)
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. Прокуратура Свердловской области провела проверку по сообщению о появлении масляного пятна на городском пруду Екатеринбурга.
Как сообщает пресс-служба ведомства, часть городского пруда на реке Исеть была предоставлена ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» для реконструкции моста. Обществом также предусматривалась проверка технического состояния строительной техники и заправка горюче-смазочными материалами за пределами водоохранной зоны.
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в сентябре 2018 года осмотрела строительную площадку, на которой выполняются работы. Установлено, что место заправки горюче-смазочными материалами строительной техники расположено в пределах 200 м. от реки Исеть — в водоохранной зоне.
Таким образом, должностные лица ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» нарушили часть 2 статьи 55 Водного кодекса РФ, правила охраны поверхностных водных объектов, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.02.2016 № 79.
В связи с выявленными нарушениями закона и.о. Свердловского межрайонного природоохранного прокурора в адрес директора предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона.
По итогам его рассмотрения заместителю директора по производству и начальнику участка объявили выговоры.
Как сообщает пресс-служба ведомства, часть городского пруда на реке Исеть была предоставлена ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» для реконструкции моста. Обществом также предусматривалась проверка технического состояния строительной техники и заправка горюче-смазочными материалами за пределами водоохранной зоны.
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в сентябре 2018 года осмотрела строительную площадку, на которой выполняются работы. Установлено, что место заправки горюче-смазочными материалами строительной техники расположено в пределах 200 м. от реки Исеть — в водоохранной зоне.
Таким образом, должностные лица ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» нарушили часть 2 статьи 55 Водного кодекса РФ, правила охраны поверхностных водных объектов, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.02.2016 № 79.
В связи с выявленными нарушениями закона и.о. Свердловского межрайонного природоохранного прокурора в адрес директора предприятия было внесено представление об устранении нарушений закона.
По итогам его рассмотрения заместителю директора по производству и начальнику участка объявили выговоры.
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