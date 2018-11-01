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Из-за нехватки денег 18% россиян провели летний отпуск дома

УрБК, Москва, 01.11.2018. Почти каждый пятый россиянин провел свой летний отпуск дома из-за нехватки денег на путешествия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».



Каждый четвертый — 24% — провел отпуск летом на даче или на садовом участке. По данным исследования, 18% респондентов никуда не ездили, так как не было средств на поездки.



Согласно данным опроса в июне 2017 года, по финансовым причинам от летних отпускных поездок решили воздержаться 20% россиян.



18% респондентов использовали свой отпуск для домашних дел. В прошлогодний летний сезон так поступил 21% опрошенных.



На черноморском побережье Кавказа и в Крыму отдохнули в этом году 8% россиян — столько же в 2017 году.



Удельный вес респондентов, связывавших свои летние планы с отдыхом за рубежом, незначительно вырос. Минувшим летом за пределами России во время отпуска летом побывали 5% опрошенных, в том числе 4% — в странах дальнего зарубежья, 1% — в странах бывшего СССР. В прошлом году таких респондентов было 4%.

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