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В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия движения по переулку Шаронова

1 ноябрь 2018 (12:07)

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2018. В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия движения по переулку Шаронова. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета.

«Движение транспорта по переулку Шаронова от улицы Чайковского до дома № 23 закрыли с 25 сентября в связи со строительством ливневой канализации. В ходе работ была определена необходимость выполнения ряда дополнительных мероприятий. В связи с этим сроки закрытия данного участка улично-дорожной сети продлевается до 18 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.

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